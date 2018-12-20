У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение

20 Дек. 20:47 2018-12-20T21:02:15+03:00

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У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,5. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук.

Согласно опубликованным данным, очаг подземных толчков находился на глубине 85 км.

Ранее о возможном землетрясении у берегов России сообщала Геологическая служба США. Также возникновение цунами спрогнозировал Центра по предупреждению цунами США. Данную информацию также транслирует Тихоокеанский центр предупреждения о цунами.

Известно, в населенных пунктах Камчатского края землетрясение не было ощутимым. Информации о разрушениях не поступало.

Напомним, что ранее мощное землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали на юге Аляски. Эпицентр подземных толчков располагался к северу от крупнейшего города Аляски Анкориджа, в котором проживают около 300 тысяч человек. Очаг землетрясения был расположен на глубине 42,8 км.