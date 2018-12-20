Опубликован трейлер новой части «Людей в черном»

20 Дек. 21:15 2018-12-20T21:15:25+03:00

Новая часть "Людей в черном" выйдет в 2019 году Фото: кадр из видео

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Американская кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликована трейлер новой части «Людей в черном». Ролик появился на официальном YouTube-канале.

В картине снялись Ребекка Фергюсон, Тесса Томпсон, Крис Хемсворт, Лиам Нисон, Эмма Томпсон и другие. Режиссером стал Феликс Гэри Грей.

Ожидается, что мировая премьера фильма пройдет 17 мая 2019 года. Россияне увидят фильм в прокате после 13 июня 2019 года.

Трейлер четвертой части "Людей в черном".

Напомним, что предыдущие три части снял режиссер Барри Зонненфельд. Первый фильм вышел в 1997 году по мотивам комиксов Лоуэлла Каннигема.

Он повествует о деятельности двух сотрудников секретного агентства «Люди в черном», которое следит за жизнью инопланетных существ на Земле. В главных ролях снялись Уилл Смит и Томми Ли Джонс. Картина получила премию «Оскар» за лучший грим.