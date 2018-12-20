Опубликован трейлер новой части «Людей в черном»
Американская кинокомпания Sony Pictures Entertainment опубликована трейлер новой части «Людей в черном». Ролик появился на официальном YouTube-канале.
В картине снялись Ребекка Фергюсон, Тесса Томпсон, Крис Хемсворт, Лиам Нисон, Эмма Томпсон и другие. Режиссером стал Феликс Гэри Грей.
Ожидается, что мировая премьера фильма пройдет 17 мая 2019 года. Россияне увидят фильм в прокате после 13 июня 2019 года.
Трейлер четвертой части "Людей в черном".
Напомним, что предыдущие три части снял режиссер Барри Зонненфельд. Первый фильм вышел в 1997 году по мотивам комиксов Лоуэлла Каннигема.
Он повествует о деятельности двух сотрудников секретного агентства «Люди в черном», которое следит за жизнью инопланетных существ на Земле. В главных ролях снялись Уилл Смит и Томми Ли Джонс. Картина получила премию «Оскар» за лучший грим.