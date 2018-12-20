Экспертное управление Рады отклонило принятый закон об УПЦ

20 Дек. 21:35 2018-12-20T21:35:02+03:00

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Переименование религиозных организаций противоречит конституции. Такой вывод сделало экспертное управление Верховной рады.

По мнению специалистов, инициатива депутатов выглядит недостаточно мотивированной и аргументированной. Она выходит за рамки 35 статьи Конституции Украины и закона «О свободе совести и религиозных организациях». Также принятый закон ограничивает свободу мировоззрения и вероисповедания.

Стоит сказать, что конституция Украины предусматривает отделение государства от церкви. В ней указано, что все религии, вероучения и религиозные организации равны перед законом.

Напомним, что ранее Верховная рада приняла законопроект, лишающий УПЦ ее названия. Парламентарии обязали ее отображать в названии принадлежность к «центру в государстве-агрессоре». Народные избранники предложили сменить название на «Российская православная церковь».

Помешать принятию закона попытались верующие Украинской православной церкви. Они собрались у здания парламента для проведения молебна о невмешательстве власти в дела церкви. В молитвенном стоянии приняли участие около двух тысяч человек.