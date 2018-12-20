2018-12-20T21:43:22+03:00
Политика

Небензя призвал Запад отменить санкции против Сирии

Постпред России при ООН считает момент подходящим для отказа от ограничительных мероприятие
Алена Басавина
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Ситуация в Сирии измениласьСитуация в Сирии измениласьФото: REUTERS
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал западные страны снять санкции с Сирии. Он считает, что для данных решений настало самое подходящее время.

«Мы неоднократно слышали и слышим, прежде всего от наших западных партнеров, что наращивание содействия и снятие односторонних санкций будут возможны лишь после реальных подвижек в урегулировании. Этот момент настал», - заявил он на заседании Совета Безопасности ООН по политическому урегулированию в Сирии.

Василий Небензя выразил надежду, что коллеги не будут отказывать от своих слов и выдвигать новые политизированные условия. Дипломат подчеркнул, что в Сирии есть еще много проблем. Однако ситуация в этой арабской республике действительно изменилась к лучшему.

«Многие государства осознали состоявшиеся изменения. Отмечаем позитивные шаги со стороны региональных государств, стремящихся нормализовать отношения с Дамаском», - приводит ТАСС слова Небензя.

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