2018-12-20T22:21:06+03:00
Общество

Специалисты приступили к изучению отверстия на обшивке «Союза МС-09»

Результаты исследования проб представят до конца года
Алена Басавина
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Проверка займет при дняПроверка займет при дняФото: NASA
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Около трех суток займет исследование проб, взятых с отверстия на обшивке бытового отсека космического корабля «Союза МС-09». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Изучение материалов такого класса занимает в среднем 72 часа. Соответственно, к Новому году результаты исследований будут готовы», - сказал собеседник.

Пробы передаст следственном органам служба безопасности Роскосмоса в пятницу, 21 декабря. Ранее их доставил экипаж МКС, который утром 20 декабря приземлился в Казахстане.

Напомним, в 30 августа на Международной космической станции стало падать давление. Во время проверки всех отсеков экипаж обнаружил отверстие в стене пристыкованного пилотируемого корабля Союз МС-09.

Дырка была оперативно заклеена. Однако выяснить причину ее загадочного появления в космосе никто не мог. Позже стало известно, что обшивка была повреждена во время сборки.

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