В Германии усилили безопасность аэропортов

20 Дек. 22:32 2018-12-20T22:32:13+03:00

Предупреждение от полиции о возможной угрозе получили 14 аэропортов

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Правоохранительные органы Германии усилили безопасность всех крупных аэропортов страны. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на управление федеральной полиции в Постдаме.

«Силы безопасности во всех аэропортах приведены в состояние готовности», - указывает полицейское управление. Предупреждения получили 14 терминалов.

Ранее повышенные меры были предприняты в аэропорту Штутгарта из-за подозрительных лиц, которых зафиксировали камеры видеонаблюдения. Один из мужчин числится в списке исламистов, представляющих опасность.

На данный момент правоохранительные органы проводят анализ видеозаписей и тщательно проверяют аэропорт.

Напомним, что ранее в немецком городе Реклингхаузен автомобиль совершил наезд на автобусную остановку. В результате происшествия пострадали девять человек. Полиция не исключила версию теракта. Сейчас личность водителя устанавливает. Он получил травмы и был госпитализирован.