2018-12-20T22:32:13+03:00
В мире

В Германии усилили безопасность аэропортов

Предупреждение от полиции о возможной угрозе получили 14 аэропортов
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments2
Германия усилила безопасность в крупных аэропортахГермания усилила безопасность в крупных аэропортахФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Правоохранительные органы Германии усилили безопасность всех крупных аэропортов страны. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на управление федеральной полиции в Постдаме.

«Силы безопасности во всех аэропортах приведены в состояние готовности», - указывает полицейское управление. Предупреждения получили 14 терминалов.

Ранее повышенные меры были предприняты в аэропорту Штутгарта из-за подозрительных лиц, которых зафиксировали камеры видеонаблюдения. Один из мужчин числится в списке исламистов, представляющих опасность.

На данный момент правоохранительные органы проводят анализ видеозаписей и тщательно проверяют аэропорт.

Напомним, что ранее в немецком городе Реклингхаузен автомобиль совершил наезд на автобусную остановку. В результате происшествия пострадали девять человек. Полиция не исключила версию теракта. Сейчас личность водителя устанавливает. Он получил травмы и был госпитализирован.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На шахте в Чехии ворвался метан: один человек погиб, 10 пострадали
Небензя – о выводе войск США из Сирии: «Доверяй, но проверяй»
Наезд на автобусную остановку в Германии: один человек погиб, девять пострадали
США заранее предупредили Россию о выводе своих войск из Сирии
Порошенко объявил о переброске войск ВСУ к побережью Азовского и Черного морей
В Каспийском море спасают тонущее судно из Ирана
Великобритания и США обвинили Китай в кибератаках
Специалисты приступили к изучению отверстия на обшивке «Союза МС-09»
Туристические визы в США в 2019 году подорожают почти вдвое
Небензя призвал Запад отменить санкции против Сирии
Экспертное управление Рады отклонило принятый закон об УПЦ
Опубликован трейлер новой части «Людей в черном»
У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение
США продолжат авиаудары по Сирии до полного вывода войск
В Германии машина врезалась в автобусную остановку
Латвия обнародовала часть архивов КГБ
Суд признал законным отказ Пономареву в посещении церемонии прощания с Алексеевой