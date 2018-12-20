2018-12-20T22:54:48+03:00
В мире

В Каспийском море спасают тонущее судно из Ирана

Торговое судно получило пробоину и пошло ко дну
Алена Басавина
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В Каспийском море тонет судноВ Каспийском море тонет судноФото: Архив "КП"
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В Каспийском море тонет торговый корабль из Ирана. Несколько часов назад судно получило пробоину и начало уходить ко дну.

Спасательную операцию развернули военно-морские силы Ирана. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на военно ведомство.

«Команды по спасению и оказанию помощи военно-морских сил армии Ирана вместе с группой водолазов Северного флота в данный момент находятся на месте для спасения экипажа судна», указано в сообщении.

На данный момент проходит эвакуация экипажа с тонущего корабля. Вся информация о происшествии уточняется.

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