В Каспийском море спасают тонущее судно из Ирана
Торговое судно получило пробоину и пошло ко дну
В Каспийском море тонет судноФото: Архив "КП"
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В Каспийском море тонет торговый корабль из Ирана. Несколько часов назад судно получило пробоину и начало уходить ко дну.
Спасательную операцию развернули военно-морские силы Ирана. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на военно ведомство.
«Команды по спасению и оказанию помощи военно-морских сил армии Ирана вместе с группой водолазов Северного флота в данный момент находятся на месте для спасения экипажа судна», указано в сообщении.
На данный момент проходит эвакуация экипажа с тонущего корабля. Вся информация о происшествии уточняется.