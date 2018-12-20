США заранее предупредили Россию о выводе своих войск из Сирии

20 Дек. 23:50 2018-12-20T23:50:53+03:00

В Сирии находится более двух тысяч американских солдат Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас на территории САР находится более двух тысяч американских солдат

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Соединенные Штаты заранее предупредили Россию о том, что Вашингтон может начать вывод своих войск из Сирии. По последним данным, на сегодняшний день на территории арабской республики находится свыше двух тысяч американских солдат, и большинство из них дислоцированы в районе восточного берега реки Евфрат.

О том, что США предупредили Москву о намерении вывезти из САР военнослужащих за несколько дней до официального объявления, газете «Известия» рассказали в Минобороны России. По словам одного из собеседников издания, «был озвучен район Дейр эз-Зора».

«Это было сделано, чтобы, когда начнется движение, снять лишние вопросы и озабоченности у российской стороны», - пояснил он.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в среду, 19 декабря, президент США объявил о полной победе над *ИГИЛ в Сирии и приказал вывести из САР американские войска. Ожидается, что на возвращение всех американских военных домой потребуется от 60 до 100 дней.

В МИД России отметили, что после этого появилась «реальная перспектива» политического урегулирования в САР.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.