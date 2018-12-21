При пожаре в подмосковном Серпухове погибла пенсионерка

СЕГОДНЯ 01:57 2018-12-21T01:57:43+03:00

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В четверг, 20 декабря, в результате пожара в подмосковном городе Серпухов погибла пожилая женщина. Как рассказали в областном главке МЧС, возгорание произошло в трехкомнатной квартире одного из жилых домов на улице Пушкина.

Спасатели эвакуировали оттуда восемь человек, а когда потушили огонь, в одной из комнат обнаружили тело 69-летней пенсионерки.

По факту гибели человека начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК России по Московской области.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - говорится в сообщении ведомства.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.