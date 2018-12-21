Песков: Порошенко перед выборами пойдет на обострение ситуации с Россией

СЕГОДНЯ 02:39 2018-12-21T02:46:44+03:00

При этом, как отметил пресс-секретарь президента РФ, многие украинцы сохраняют братскую симпатию к россиянам

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Украинский лидер Петр Порошенко в преддверии назначенных на 31 марта президентских выборов пойдет на дальнейшее обострение отношений с нашей страной, убежден пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Самое опасное в этой ситуации – это то, что сам президент Порошенко будет идти на дальнейшее обострение ситуации с тем, чтобы воспользоваться этим в своих электоральных интересах», - сказал он в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что многие граждане Украины, несмотря на официальную политику нынешних киевских властей, сохраняют братскую симпатию к россиянам.

Пресс-секретарь главы российского государства отметил, что Владимир Путин «весьма последователен в своей линии на строгое разделение русофобских украинских властей и народа Украины».

«Тем более, большой части этого народа, которая до сих пор с братской симпатией относится к россиянам», - добавил Дмитрий Песков.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 декабря президент России провел Большую пресс-конференцию. Он четыре часа отвечал на вопросы наших и зарубежных журналистов, в том числе и о русофобах в Киеве.

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