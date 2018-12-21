2018-12-21T03:33:31+03:00
Происшествия

МЧС: Жертв и разрушений в результате землетрясения на Камчатке нет

Рабочие группы спасателей завершили обследование зданий
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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У берегов Камчатки произошло мощное землетрясениеУ берегов Камчатки произошло мощное землетрясениеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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К счастью, в результате сильного землетрясения на Камчатке никто не погиб, разрушений тоже не зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МЧС после того, как рабочие группы спасателей завершили обследование зданий – социально-значимых объектов и жилых домов.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, землетрясение магнитудой 7,4 у побережья Камчатки произошло в четверг, 20 декабря.

По данным сейсмостанции «Петропавловск», его очаг залегал на глубине 80 километров, а эпицентр находился в 87 километрах юго-западнее ближайшего населенного пункта (село Никольское Алеутского муниципального района).

Подземные толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском силой до 1–2 баллов, в Усть-Камчатском — от 2 до 3 баллов, в селе Никольское на Командорских островах — до 5 баллов. Сначала объявили о возможной угрозе цунами, однако позже предупреждение отменили.

«Жертв и разрушений в результате землетрясения нет», - подчеркивается в сообщении ГУ МЧС по Камчатскому краю.

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