2018-12-21T03:54:04+03:00
Политика

Песков: Если США после выхода из ДРСМД разместят ракеты в Европе, Россия возьмет их под прицел

За объявлением о намерении разорвать Договор «потенциально» может стоять размещение ракет в европейских странах, отметил пресс-секретарь президента
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Если после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Соединенные Штаты разместят свои ракеты в Европе, России придется их взять под прицел.

Так сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, отвечая на просьбу прокомментировать слова президента Владимира Путина на большой пресс-конференции об угрозе ядерной войны после выхода США из соглашения.

«Технологически президент имел в виду то, что он уже неоднократно разъяснял. Дело в том, что за выходом из ДРСМД потенциально может стоять размещение ракет средней и меньшей дальности в европейских странах – так, как это было во время холодной войны», - пояснил представитель Кремля.

Он добавил, что развертывание американских ракет в Европе и «их потенциальное нацеливание в сторону Российской Федерации приведет к тому, что РФ, с тем чтобы создать паритет, возьмет эти пусковые установки под прицел своим ракетным арсеналом».

Таким образом, по словам Дмитрия Пескова, «произойдет развитие по спирали и повторение той ситуации, которую мы были вынуждены пережить в прошлом».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 20 октября американский лидер заявил, что его страна выйдет из Договора о РСМД, который был заключен между США и Советским Союзом 8 декабря 1987 года. По словам Дональда Трампа, он считает такой шаг необходимым, поскольку Россия якобы нарушает условия соглашения, а Штатам нужно развивать эти вооружения.

Позже госсекретарь Майкл Помпео объявил, что Вашингтон остановит выполнение своих обязательств по соглашению, если Москва в течение 60 дней «не вернется к его исполнению», то есть, «не ликвидирует свою ракетную программу».

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