МВД предлагает разрешить полицейским вскрывать автомобили при угрозе жизни людей

СЕГОДНЯ 04:21 2018-12-21T04:35:24+03:00

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Полицейские в России могут получить право вскрывать автомобили, если там находится человек, нуждающийся в срочной медицинской помощи, или младенец без присмотра, а также если в машине заперся преступник. Такая возможность может спасти не одну человеческую жизнь.

Об этом рассказали в пресс-службе МВД. Министерство разработало проект поправок в закон «О полиции», который, в частности, предлагает наделить стражей порядка полномочиями вскрывать автомобили в случае угрозы жизни людям.

Кроме того, как сообщили в ведомстве агентству ТАСС, предлагается дополнить закон в части разъяснения прав подозреваемым в преступлении. То есть, в случае необходимости «незамедлительного прекращения противоправных посягательств, угрожающих жизни и здоровью граждан», сотрудник полиции может представиться и разъяснить виновному лицу его права уже «после осуществления соответствующих неотложных мер».

Если законопроект будет принят, это, как отметили в МВД, позволит «качественно повысить правовой потенциал деятельности полиции по защите граждан».