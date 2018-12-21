Погода в Москве на 21 декабря 2018 года: температура воздуха -7..-5

СЕГОДНЯ 07:06 2018-12-21T07:06:21+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 21 декабря 2018 года

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Погода в Москве на 21 декабря 2018 года будет облачной. В эту пятницу в городе ожидается небольшой снег. Также местами возможна гололедица, поэтому водителям стоит быть внимательнее на дорогах.

Температура воздуха будет держаться на уровне -7..-5 градусов, а в ночные часы понизится на несколько градусов - до -9..-7. Ветер юго-восточного направления при этом разовьет скорость 3-8 метра в секунду.

Атмосферное давление, по данным Гидрометцентра России, остановится на показателе 757 миллиметров ртутного столба.

Сайт kp.ru писал о том, что в ближайшее время погода в столице вновь начнет меняться. Атмосферное давление будет постепенно падать, а температура воздуха - повышаться. Так, например, на выходных столбики термометра опустятся до -2 градусов. Ожидается настоящий снегопад и метель.