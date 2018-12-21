2018-12-21T07:45:48+03:00
Политика

Модернизированные Ту-160М2 поступят на вооружение ВВС России

"Белые лебеди" были оснащены новой авионикой, спутниковыми навигационными системами и другим новейшим оборудованием
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Модернизированные Ту-160М2 поступят на вооружение дальней авиации РФМодернизированные Ту-160М2 поступят на вооружение дальней авиации РФФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М2, они же "белые лебеди", в ближайшее время поступят на вооружение Военно-воздушных сил России. Об этом сообщил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

По его словам, в рамках последних работ инженеры значительно улучшили характеристики самолетов - провели модернизацию кабины пилотов, оснастили ее новой авионикой. Также бомбардировщик получил бортовой радиоэлектронный комплекс с интегрированной информационно-управляющей средой, спутниковые навигационные системы, радиотехнические системы и другое новейшее оборудование.

Всё это позволит "белым лебедям" продлить срок их эксплуатации на 40–50 лет и применять перспективные авиационные средства поражения увеличенного радиуса действия, заявил Кобылаш.

Он также прокомментировал слова посла Соединенных Штатов в Колумбии Кевина Уитакер, который назвал бомбардировщики Ту-160 "музейными экспонатами". По мнению генерал-лейтенанта, такие высказывания вызваны обычным "чувством зависти".

"За всю историю авиации сверхзвуковому стратегическому ракетоносцу Ту-160 по скорости, предельной высоте полёта и дальности нет аналогов во всем мире. Его максимальная скорость составляет — 2230 км/ч. Это, подчеркну, больше чем у истребителей, стоящих на вооружении в странах НАТО", - приводятся слова командующего на сайте газеты "Красная звезда".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее два российские ракетоносца Ту-160 совершили посадку в Венесуэле, чем вызвали панику в США.

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