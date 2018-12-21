2018-12-21T07:50:32+03:00
Политика

Палата представителей США одобрила выделение $5,7 млрд на "стену Трампа"

Теперь данный законопроект должен быть согласован в американском Сенате Конгресса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Демократы могут заблокировать проект о финансировании строительства стены на границе с МексикойДемократы могут заблокировать проект о финансировании строительства стены на границе с МексикойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов приняла проект резолюции об очередном продлении работы федерального правительства. Согласно документу, кабинет министров продолжит функционировать вплоть до 8 февраля 2019 года.

В этой же резолюции прописывается также выделение 5,7 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой. В поддержку такого решения высказались 217 конгрессменов, против проголосовали - 185 человек. Теперь законопроект должен быть рассмотрен Сенатом Конгресса США. Ожидается, что заседание по данному вопросу состоится уже в эту пятницу, 21 декабря.

Если Сенат поддержит резолюцию, то инициатору строительства стены - президенту США Дональду Трампу останется лишь подписать бумаги. Однако демократы выступают категорически против возведения ограждения на границе, а потому, вероятнее всего, заблокируют проект, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее сенат США принял временный бюджет. Таким образом работа ряда учреждений федерального правительства была продлена на 7 недель.

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