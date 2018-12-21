Нацсобрание Франции одобрило проект об ответных мерах на протесты

СЕГОДНЯ 08:09 2018-12-21T08:36:51+03:00

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Национальное собрание Франции - она же нижняя палата парламента - приняло в первом чтении законопроект о срочных экономических и социальных мерах, принимаемых властями в ответ на массовые протестные акции движения "желтых жилетов".

В поддержку документа высказались 153 депутата, 9 проголосовали против, еще 58 воздержались. Уже в пятницу, 21 декабря, проект будет представлен на обсуждение в Сенат - верхнюю палату парламента.

При этом агентство France-Presse уточняет, что меры предусматривают повышение минимального размера оплаты труда на 100 евро в месяц, введение выплат годового бонуса сотрудникам предприятий, отмену налога на сверхурочные часы работы и отмену сборов с пенсионеров, чья пенсия ниже 2 тысяч евро.

Напомним, как писал сайт kp.ru, массовые протесты во Франции начались после того, как правительство решило повысить налог на топливо. За месяц демонстраций пострадали около трех тысяч человек, из которых около 1800 являются гражданскими, а остальные - это сотрудники правоохранительных органов. Также известно о девяти погибших, передает BFM TV.