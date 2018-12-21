Около 4% россиян не выбрасывают новогоднюю елку до самого лета

СЕГОДНЯ 08:30 2018-12-21T08:54:20+03:00

При этом большинство наших соотечественников предпочитают не хранить праздничное дерево дома дольше одного месяца

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Большинство россиян предпочитают выбрасывать живую новогоднюю ель в течение одного месяца по окончанию праздника, однако есть и те, кто не желают расставаться с хвойным деревцем до самого лета - таких оказалось 4%.

Соответствующую информацию удалось получить благодаря опросу, проведенному компанией MARC по заказу Национальной системы платежных карт. Участие в исследовании приняли 1200 человек старше 18 лет.

"У большинства опрошенных (59%) живые ели стоят практически месяц с Нового года. Примерно до марта праздничное дерево стоит у 11% россиян, а 4% выбрасывают их летом", - свидетельствуют данные опроса.

В исследовании отмечается, что елка все еще остается главным атрибутом Нового года в российских семьях. Более 80% респондентов рассказали о том, что наряжают дерево на праздник. При этом 48% опрошенных отдают предпочтение искусственной ели, а 27% - живой. Остальные же россияне используют как настоящие, так и декоративные изделия.

Приятной тенденцией стало то, что большинство наших соотечественников (59%) для украшения елок используют старые игрушки, которые достались им еще от мам и бабушек. Около 28% респондентов обновляют новогодние наборы каждый год, 38% россиян делают это несколько реже - раз в два-три года, а 31% опрошенных признались, что почти не совершают такие покупки, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что как выбрать качественную елку, будь это искусственное дерево или живое.