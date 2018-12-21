2018-12-21T09:21:56+03:00
Происшествия

Российский криминальный авторитет приговорен к 45 годам тюрьмы в США

Ражден Шулая был главарем преступной группировки, которая занималась мошенничеством и вымогательствами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Криминального авторитета из России приговорили к 45 годам тюрьмыКриминального авторитета из России приговорили к 45 годам тюрьмыФото: REUTERS
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Российский криминальный авторитет Ражден Шулая был приговорен к 45 годам тюремного заключения по обвинениям в мошенничестве, вымогательстве и связям с организованной преступностью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

Следствию удалось доказать, что мужчина являлся одним из главарей преступного сообщества, действовавшего на территории сразу нескольких американских штатов, таких как Нью-Джерси, Невада, Пенсильвания и Нью-Йорк. Кроме того, группировка осуществляла свою деятельность за рубежом.

В результате в июне прошлого года Шулай все же был задержан. Его и еще несколько десятков других членов группировки обвинили в вымогательствах, мошенничестве, похищениях, отмывании денег, а также преступлениях, связанных с наркотиками и оружием.

Сайт kp.ru писал о том, что дело было заведено в отношении всего 33 выходцев из стран бывшего Советского Союза.

Самого Шулая приговорили не только к тюремному сроку, но и к выплате компенсации за нанесенный ущерб в размере 550 тысячи долларов, конфискации имущества на сумму более 2,16 млн долларов и нахождению под особым полицейским надзором на протяжении трех лет после выхода из колонии, передает ТАСС.

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