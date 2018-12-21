2018-12-21T10:18:18+03:00
Наука

Спутник сделал уникальные снимки зимы на Марсе

Толщина льда на Красной планете достигает двух километров
Ася РОМАНЧУК
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Спутник запечатлел зиму на Марсе. ФОТО: esa.intСпутник запечатлел зиму на Марсе. ФОТО: esa.int
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Европейское космическое агентство поделилось уникальными снимками зимы на Марсе. Оказывается, на Красной планете тоже бывает холодно и образуется лед, причем таких объемов, что остается только удивляться. Снимок огромного кратера был сделан спутником Mars Express с помощью камеры High Resolution Stereo Camera.

Фото является собирательным, спутник предоставил пять снимков, которые потом объединили и получили общую панораму. На планете находится кратер, протяженностью в 82 км, а толщина слоя льда в нем составляет почти 2 км.

Углубление на планете носит название главного ракетостроителя и конструктора космический кораблей Сергея Королева.

Толщина льда на Марсе достигает двух километров ФОТО: esa.int

Толщина льда на Марсе достигает двух километров ФОТО: esa.int

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