Спутник сделал уникальные снимки зимы на Марсе
Европейское космическое агентство поделилось уникальными снимками зимы на Марсе. Оказывается, на Красной планете тоже бывает холодно и образуется лед, причем таких объемов, что остается только удивляться. Снимок огромного кратера был сделан спутником Mars Express с помощью камеры High Resolution Stereo Camera.
Фото является собирательным, спутник предоставил пять снимков, которые потом объединили и получили общую панораму. На планете находится кратер, протяженностью в 82 км, а толщина слоя льда в нем составляет почти 2 км.
Углубление на планете носит название главного ракетостроителя и конструктора космический кораблей Сергея Королева.
Толщина льда на Марсе достигает двух километров ФОТО: esa.int