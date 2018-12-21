Квинси Промес задержан за вождение в нетрезвом виде

СЕГОДНЯ 10:19 2018-12-21T10:41:00+03:00

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Атакующий полузащитник и нападающий испанского футбольного клуба "Севильи" Квинси Промес был задержан полицией города Марбелья за вождение в нетрезвом виде.

Известно, что правоохранители остановили автомобиль голландца вечером во вторник, 18 декабря, и решили проверить мужчину на алкотестере. Аппарат показал содержание алкоголя в крови 0,6 промилле при допустимой норме 0,25 промилле.

В результате автомобиль Промеса был конфискован. Самому же 26-летнему футболисту теперь предсотоит выступить в суде, который назначен на 24 декабря. Спортсмена обвиняют в том, что он поставил под угрозу безопасность дорожного движения.

Как сообщает El Diario de Sevilla со ссылкой на свои источники, игрок "Севильи" сел за руль пьяным, поскольку не хотел пропускать тренировку.

Сайт kp.ru писал о том, что в октябре этого года за езду в нетрезвом виде был задержан также полузащитник российского ФК "Крылья Советов" Евгений Башкиров. Норма алкоголя в крови спортсмена была превышена втрое.