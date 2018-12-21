В Арктике протестируют автоматизированную систему управления

СЕГОДНЯ 10:53 2018-12-21T10:53:14+03:00

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В Арктике будет тестироваться новая автоматизированная система управления (АСУ). Технические возможности контрольного оборудования позволяют объединить разведывательные комплексы, средства связи, радиолокаторы кораблей, наземных станций и авиации. Благодаря широкому полю охвата в подконтрольной Северному лоту зоне появится сплошное поле наблюдения.

Данные, которые обработает искусственный интеллект, передадутся в штаб, а это значит, что командование сможет в режиме реального времени применять оружие, в том числе крылатые ракеты и стратегические ракетоносцы, по наземным, воздушным и морским целям.

Сейчас система тестируется разработчиками, а уже в 2019 году будет передана военным подразделениям. У технологической новинки есть еще один плюс – она позволит объединить все системы вооружения. Сведения будут стекаться от боевых кораблей флота, самолетов морской авиации, радиотехнических и радиолокационных станций, беспилотных летательных аппаратов и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Система не только проанализирует дальнейшие действия противника, но и подскажет какие маневры стоит совершить в той или иной ситуации.

- Еще 30 лет назад пытались внедрить аналогичную систему. Это очень необходимая вещь не только в военное, но и в мирное время. Учитывая огромные пространства Арктики, которые находятся под российским контролем, без новых технологий не обойтись. В этом году добавилась новая задача – контроль Северного морского пути, который соединяет европейскую часть России и дальний Восток, - комментирует газете «Известия» бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Валентин Селиванов.