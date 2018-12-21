Новый парашют «Арбалет-2» испытали десантники в Забайкалье

СЕГОДНЯ 11:32 2018-12-21T11:32:58+03:00

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Десантники в Забайкальском крае испытали новый парашют «Арбалет-2». Военнослужащие соединения специального назначения ВВО выполнили десантирование в тыл условного противника и уничтожили улез связи врага.

Маневры прошли накануне, а прыжки выполнялись с вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор».

Чтобы усложнить учения, приземление было намечено на неизвестной местности, а прежде, чем приступить к выполнению основного задания, предстояло собрать парашют и замаскировать место сбора. Пятикилометровый марш-бросок в заданный район и отработка боевого задания прошли успешно.

В новом учебном году военнослужащим спецназа и морской пехоты предстоит выполнить более девяти тысяч прыжков, сообщает телеканал «Звезда».

Минувшим летом при прыжке с данным парашютом погиб 24-летний командир разведывательного взвода 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады Константин Никульников. По официальному заявлению Министерства обороны РФ, вместе с сослуживцами лейтенант осваивал работу с парашютной системой специального назначения «Арбалет-2». В решающий момент основной купол не раскрылся.