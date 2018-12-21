2018-12-21T12:13:54+03:00
Общество

Совфед одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда

Согласно документу, в 2019 году МРОТ будет находиться на уровне 11 280 рублей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Здание Совета Федерации. Фото Валерий Шарифулин ТАССЗдание Совета Федерации. Фото Валерий Шарифулин ТАСС
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Совет Федерации России одобрил законопроект о ежегодном повышении минимального размера оплаты труда. Соответствующее решение было принято в ходе заседания членов верхней палаты парламента в пятницу, 21 декабря.

Согласно документу, в будущем МРОТ будет устанавливаться в размере 100% от величины прожиточного минимума в целом по России за второй квартал предыдущего года. Соответственно, уже в 2019 году его величина составит 11 тысяч 280 рублей.

Сайт kp.ru писал о том, что данный законопроект был окончательно принят Государственной думой 11 декабря.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заключение профильного комитета Совета федерации по социальной политике, вступление в силу новой нормы будет способствовать повышению заработной платы порядка 3,7 миллионов работающих на территории России граждан.

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