Совфед одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда
Совет Федерации России одобрил законопроект о ежегодном повышении минимального размера оплаты труда. Соответствующее решение было принято в ходе заседания членов верхней палаты парламента в пятницу, 21 декабря.
Согласно документу, в будущем МРОТ будет устанавливаться в размере 100% от величины прожиточного минимума в целом по России за второй квартал предыдущего года. Соответственно, уже в 2019 году его величина составит 11 тысяч 280 рублей.
Сайт kp.ru писал о том, что данный законопроект был окончательно принят Государственной думой 11 декабря.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на заключение профильного комитета Совета федерации по социальной политике, вступление в силу новой нормы будет способствовать повышению заработной платы порядка 3,7 миллионов работающих на территории России граждан.