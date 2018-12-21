В Словакии водитель случайно выполнил сальто на авто и остался цел

СЕГОДНЯ 11:56 2018-12-21T11:56:49+03:00

Иномарка перевернулась в воздухе и приземлилась на все четыре колеса. ФОТО: стоп-кадр с видео

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Этот словацкий водитель может похвастаться, что родился в рубашке. Его авто выполнило такой маневр, который не под силу многим каскадером со стажем, сам мужчина остался цел и даже отказался от госпитализации.

Маневр, который произошел перед въездом в тоннель, попал на записи камер видеонаблюдения, позже роликом поделилась местная полиция.

Авария произошла рано утром 20 декабря на севере Словакии, рядом с городом Попрад. 44-летнйи водитель спускался в тоннель, который расположен под горой Борик. В какой-то момент машина потеряла управление и налетела на отбойник. От столкновения BMW подбросило в воздух на несколько метров, этого хватило, чтобы задеть основание тоннеля. Перевернувшись, иномарка залетела внутрь и встала на колеса. Машина восстановлению не подлежит, а вот водитель получит только легкие ушибы и царапины.

В полиции отметили, что мужчина был совершенно трезв, просто не справился с управлением, передает телеканал «360».