2018-12-21T11:56:49+03:00
Происшествия

В Словакии водитель случайно выполнил сальто на авто и остался цел

Кульбит попал на видео
Ася РОМАНЧУК
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Иномарка перевернулась в воздухе и приземлилась на все четыре колеса. ФОТО: стоп-кадр с видеоИномарка перевернулась в воздухе и приземлилась на все четыре колеса. ФОТО: стоп-кадр с видео
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Этот словацкий водитель может похвастаться, что родился в рубашке. Его авто выполнило такой маневр, который не под силу многим каскадером со стажем, сам мужчина остался цел и даже отказался от госпитализации.

Маневр, который произошел перед въездом в тоннель, попал на записи камер видеонаблюдения, позже роликом поделилась местная полиция.

Авария произошла рано утром 20 декабря на севере Словакии, рядом с городом Попрад. 44-летнйи водитель спускался в тоннель, который расположен под горой Борик. В какой-то момент машина потеряла управление и налетела на отбойник. От столкновения BMW подбросило в воздух на несколько метров, этого хватило, чтобы задеть основание тоннеля. Перевернувшись, иномарка залетела внутрь и встала на колеса. Машина восстановлению не подлежит, а вот водитель получит только легкие ушибы и царапины.

В полиции отметили, что мужчина был совершенно трезв, просто не справился с управлением, передает телеканал «360».

Водитель из Словакии взлетел на авто и сделал сальто.

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