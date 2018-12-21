Захарова прокомментировала проверку телеканала BBC Роскомнадзором
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поддержала решение Роскомнадзора, который инициировал проверку британского телеканала BBC World News на соответствие законодательству РФ.
Дипломат напомнила, что Москва неоднократно предупреждала Лондон о возможности принятия зеркальных мер из-за притеснения российских СМИ в Великобритании, однако адекватной реакции так и не последовало.
"Давно пора. Мне искренне жаль корреспондентов ВВС, многие из которых являются настоящими профессионалами и добросовестно выполняют свои обязанности. Но грубое вмешательство британского правительство в деятельность российских СМИ (постоянная пропаганда против телеканала RT, попытки дискредитация наших журналистов и тд) не оставляет другого выбора", - написала Захарова у себя на странице в Facebook.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Роскомнадзор решил проверить телеканал BBC на соответствие российским законам после того, как регулятор Ofcom в очередной раз обвинил Russia Today в нарушении правил вещания. Британские власти неоднократно обрушивались на российское СМИ с критикой и мешали ему осуществлять журналистскую деятельность.