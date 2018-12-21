2018-12-21T12:18:41+03:00
Политика

Захарова прокомментировала проверку телеканала BBC Роскомнадзором

По мнению представителя МИД РФ, Москва давно должна была дать зеркальный ответ на вмешательство Лондона в работу российских СМИ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мария Захарова. ФОТО Вячеслав Прокофьев ТАССМария Захарова. ФОТО Вячеслав Прокофьев ТАСС
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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поддержала решение Роскомнадзора, который инициировал проверку британского телеканала BBC World News на соответствие законодательству РФ.

Дипломат напомнила, что Москва неоднократно предупреждала Лондон о возможности принятия зеркальных мер из-за притеснения российских СМИ в Великобритании, однако адекватной реакции так и не последовало.

"Давно пора. Мне искренне жаль корреспондентов ВВС, многие из которых являются настоящими профессионалами и добросовестно выполняют свои обязанности. Но грубое вмешательство британского правительство в деятельность российских СМИ (постоянная пропаганда против телеканала RT, попытки дискредитация наших журналистов и тд) не оставляет другого выбора", - написала Захарова у себя на странице в Facebook.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Роскомнадзор решил проверить телеканал BBC на соответствие российским законам после того, как регулятор Ofcom в очередной раз обвинил Russia Today в нарушении правил вещания. Британские власти неоднократно обрушивались на российское СМИ с критикой и мешали ему осуществлять журналистскую деятельность.

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