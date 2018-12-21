2018-12-21T12:24:53+03:00
Происшествия

В Сербии поезд протаранил автобус: 3 человека погибли, 16 пострадали

Шесть пассажиров получили тяжелые травмы [видео]
Сакина НУРИЕВА
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В Сербии поезд протаранил автобус: 3 человека погибли, 16 пострадалиВ Сербии поезд протаранил автобус: 3 человека погибли, 16 пострадалиФото: Скриншот с видео
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В пятницу утром на юге Сербии поезд протаранил автобус на железнодорожном переезде Доне-Меджурово у города Ниш. Врезультате инцидента погибли три челвоека, еще 16 получили ранения.

Известно, что шестеро из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их доставили в больницы.

В Сербии поезд протаранил автобус.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, выясняются причины аварии.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, утром 13 декабря в турецкой Анкаре, в районе станции Маршандиз скоростной поезд сошел с рельсов и столкнулся с локомотивом. В результате происшествия пострадали 84 человека, 34 из них были госпитализированы в больницы.

8 декабря в Южной Корее сошел с рельсов скоростной поезд с 198 пассажирами. Врезультате инцидента пострадали 14 человек.

Состав направлялся из южнокорейского города Каннын в столицу страны, авария произошла в 237 километрах от Сеула, когда состав еще не успел разогнаться и шел со скоростью 103 км/ч.

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