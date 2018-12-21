В МИД России прокомментировали учреждение "дня Бандеры" на Украине
Министерство иностранных дел России сожалеет о том, что Украина не оставляет попыток сделать заклеймённых позором бандитов национальными героями, а "западные кураторы" Киева и международные организации никак не реагируют на учреждение в стране праздника в честь Степана Бандеры - преступника, причастного к кровавым терактам, погромам и жестоким расправам.
"Поклонение подобного рода гнусным историческим персонажам – это не только презрительное отношение к украинскому народу, большая часть которого не считает Бандеру своим "героем", но и откровенное презрение в отношении многочисленных жертв его пособников-палачей", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД.
В ведомстве также указали на то, что страны и структуры, постоянно пекущиеся о "демократических ценностях", совершенно игнорируют тот факт, что украинские "патриоты собственного кошелька" допускают проведение факельных маршей, осквернение памятников и проявления национализма.
Российские дипломаты надеются, что следующее поколение киевских политиков будет более избирательно трактовать исторические события и не станут их переписывать.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее украинское правительство сделано день рождения украинского националиста Степана Бандеры официальным праздником. Жители незалежной впервые отметят эту дату в 2019 году.
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