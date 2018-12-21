Совфед одобрил законопроект о защите журналистов в горячих точках

СЕГОДНЯ 12:09 2018-12-21T12:33:46+03:00

Поправки внесут изменения в закон о СМИ

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Совет Федерации одобрил в пятницу законопроект, предусматривающий меры защиты для журналистов, работающих в особых условиях, в частности, в горячих точках.

Поправки внесут изменения в закон о СМИ. Они обязывают редакции обеспечивать журналистов, ведущих деятельность в горячих точках, средствами индивидуальной защиты, опознавательным знаком "Пресса" (Press) и международным удостоверением журналиста.

Работодатель обязан защитить сотрудников при осуществлении профессиональной деятельности на территории РФ, на которой введено военное положение, в районах боевых действий, вооруженных конфликтов и в местах проведения контртеррористической операции, определенных согласно законодательству России, а также в иностранных государствах, где введено чрезвычайное положение или проходит вооруженный конфликт.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о защите журналистов в особых условиях.