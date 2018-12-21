2018-12-21T12:44:44+03:00
Спорт

Братья Бё ополчились на российского биатлониста Александра Логинова

Норвежцы заявили, что им тяжело видеть, как отстраненные за допинг спортсмены возвращаются на старты
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Александр Логинов и Йоханнес БёАлександр Логинов и Йоханнес БёФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Норвежские биатлонисты, братья Йоханнес и Тарьей Бё обрушились с нападками на лидера российской мужской сборной Александра Логинова.

Напомним, что сейчас спортсмены участвуют в Кубке мира, и накануне наш соотечественник занял второе место по итогам спринта в чешском Нове-Место. Обойти россиянина удалось лишь младшему из братьев - Йоханнесу. Норвежцам, похоже, совсем не понравился такой расклад, и они решили припомнить Логинову старые проступки.

"Тяжело видеть, что отстранённые за допинг возвращаются. Правила есть правила: два года — и обратно. Хорошо, что Йоханнес обошёл его", — сказал Тарьей.

Младший из братьев также указал на отсутствие у них возможности, что-либо изменить.

"С этим нужно жить. Я просто должен делать всё, что в моих силах, чтобы всё время быть впереди него", - цитирует Йоханнеса норвежский телеканал NRK.

Сайт kp.ru писал о том, что Логинов уже несколько лет как вернулся в биатлон, отбыв трехлетнюю дисквалификацию после обнаружения в его пробах запрещённого препарата.

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