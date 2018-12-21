Пушков прокомментировал проверку Роскомнадзора в отношении ВВС World News

СЕГОДНЯ 12:19 2018-12-21T12:37:19+03:00

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил о начале проверки российской редакции телерадиовещательной организации ВВС World News.

«Роскомнадзор начал проверку ВВС World News в России в порядке ответа на претензии и угрозу применения санкций к RТ в Англии. О таком сценарии мы британцев предупреждали. Лично говорил о неизбежном ответе британским депутатам и дипломатам в ходе визита в Лондон в ноябре 2017-го», - написал Алексей Пушков в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Роскомнадзор начал проверку телеканал BBC на соответствие российским законам после того, как регулятор Ofcom в очередной раз обвинил Russia Today в нарушении правил вещания.

Отметим, что Лондон неоднократно обрушивался на российское СМИ с критикой и мешали ему осуществлять журналистскую деятельность.