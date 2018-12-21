2018-12-21T12:37:19+03:00
Политика

Пушков прокомментировал проверку Роскомнадзора в отношении ВВС World News

Сенатор лично предупреждал британских депутатов, что Москва ответит на притеснения российских СМИ Лондоном
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Член Совета Федерации Алексей ПушковЧлен Совета Федерации Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил о начале проверки российской редакции телерадиовещательной организации ВВС World News.

«Роскомнадзор начал проверку ВВС World News в России в порядке ответа на претензии и угрозу применения санкций к RТ в Англии. О таком сценарии мы британцев предупреждали. Лично говорил о неизбежном ответе британским депутатам и дипломатам в ходе визита в Лондон в ноябре 2017-го», - написал Алексей Пушков в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Роскомнадзор начал проверку телеканал BBC на соответствие российским законам после того, как регулятор Ofcom в очередной раз обвинил Russia Today в нарушении правил вещания.

Отметим, что Лондон неоднократно обрушивался на российское СМИ с критикой и мешали ему осуществлять журналистскую деятельность.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лавров: Россия ждет прояснения ситуации с выводом войск США из Сирии
Новый военный спутник успешно выведен на орбиту ракетой «Протон-М»
В Марселе поезд метро сошел с рельсов, пострадали 14 человек
Совет Федерации принял закон об отмене национального роуминга
В Кремле прокомментировали отставку министра обороны США
Украина получила первый транш от МВФ на сумму $1,4 млрд
Песков назвал проверки BBC реакцией на действия против RT в Британии
В Белоруссии признали раскольнической "новую" православную церковь Украины
Песков: Россия готова к обмену осужденными с Украиной «всех на всех»
В ОБСЕ зачитали доклад о нарушениях прав человека в Чечне
В МИД РФ связали отставку главы Пентагона с выводом войск США из Сирии
Пользователи готовы отказаться от Facebook на год за за 1139 долларов
Совфед одобрил законопроект о защите журналистов в горячих точках
Братья Бё ополчились на российского биатлониста Александра Логинова
В МИД России прокомментировали учреждение "дня Бандеры" на Украине