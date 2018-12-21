2018-12-21T12:58:19+03:00
Политика

Песков: Россия готова к обмену осужденными с Украиной «всех на всех»

Москва и Киев расходятся во взглядах по вопросу квалификации удерживаемых лиц
Сакина НУРИЕВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к обмену осужденными с Украиной по принципу «всех на всех», однако Москва и Киев по-разному подходят к осуществлению этого принципа.

Он отметил, что российская сторона уже давно готова осуществить обмен.

«Существует разница в подходах и в Москве, и в Киеве в квалификации тех, кто находится в Москве, и тех, кто находится в Киеве - кем считать этих людей. Отсюда происходит несостыковка в количестве людей и в количестве тех, кого и предлагается менять "всех на всех"», заявил Песков.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 5 декабря Украина предложила России совершить обмен заключенными. Об этом заявлял представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук.

В ходе минских переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе было принято, что сначала произойдет обмен 23 украинцев на 23 россиянина, а затем при согласовании еще 66 на 19.

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