2018-12-21T13:05:29+03:00
Политика

В ОБСЕ зачитали доклад о нарушениях прав человека в Чечне

В документе сообщается о неких преследованиях, травле, а также незаконных арестах и внесудебных казнях
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
ОБСЕ призвала расследовать нарушения прав человека в ЧечнеОБСЕ призвала расследовать нарушения прав человека в ЧечнеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Докладчик так называемого Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Вольфганг Бенедек представил доклад о предполагаемых нарушениях прав человека в Чечне. Об этом сообщили в штаб-квартире ОБСЕ в Вене в четверг, 20 декабря.

Отмечается, что Бенедек уже предложил России, руководству Чечни и международной организации свои рекомендации, составленные на основе результатов изучения ситуации в республике.

"Свидетельства ясно демонстрируют, что утверждения об очень серьезных нарушениях прав человека в Чеченской Республике Российской Федерации были признаны подтвержденными. Это касается, в частности, утверждений о преследовании и травле, произвольных или незаконных арестах или задержаниях, пытках, насильственных исчезновениях и внесудебных казнях", - передает ТАСС со ссылкой на доклад.

В документе говорится также о "нескольких волнах" нарушений прав человека по признаку их сексуальной ориентации и гендерной идентичности в 2017 году.

Стоит отметить, что в Кремле в курсе данного доклада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что весь материал еще предстоит проанализировать, однако власти уже могут выразить несогласие со многими его аспектами.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее подобные сообщения о нарушениях прав человека в Чечне уже поступали, однако сам глава республики Рамзан Кадыров все их опроверг. Политик подчеркнул, что на Западе количество подобных преступлений гораздо больше

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лавров: Россия ждет прояснения ситуации с выводом войск США из Сирии
Новый военный спутник успешно выведен на орбиту ракетой «Протон-М»
В Марселе поезд метро сошел с рельсов, пострадали 14 человек
Совет Федерации принял закон об отмене национального роуминга
В Кремле прокомментировали отставку министра обороны США
Украина получила первый транш от МВФ на сумму $1,4 млрд
Песков назвал проверки BBC реакцией на действия против RT в Британии
В Белоруссии признали раскольнической "новую" православную церковь Украины
Песков: Россия готова к обмену осужденными с Украиной «всех на всех»
В МИД РФ связали отставку главы Пентагона с выводом войск США из Сирии
Пользователи готовы отказаться от Facebook на год за за 1139 долларов
Пушков прокомментировал проверку Роскомнадзора в отношении ВВС World News
Совфед одобрил законопроект о защите журналистов в горячих точках
Братья Бё ополчились на российского биатлониста Александра Логинова
В МИД России прокомментировали учреждение "дня Бандеры" на Украине