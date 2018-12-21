В ОБСЕ зачитали доклад о нарушениях прав человека в Чечне

СЕГОДНЯ 12:51 2018-12-21T13:05:29+03:00

В документе сообщается о неких преследованиях, травле, а также незаконных арестах и внесудебных казнях

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Докладчик так называемого Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Вольфганг Бенедек представил доклад о предполагаемых нарушениях прав человека в Чечне. Об этом сообщили в штаб-квартире ОБСЕ в Вене в четверг, 20 декабря.

Отмечается, что Бенедек уже предложил России, руководству Чечни и международной организации свои рекомендации, составленные на основе результатов изучения ситуации в республике.

"Свидетельства ясно демонстрируют, что утверждения об очень серьезных нарушениях прав человека в Чеченской Республике Российской Федерации были признаны подтвержденными. Это касается, в частности, утверждений о преследовании и травле, произвольных или незаконных арестах или задержаниях, пытках, насильственных исчезновениях и внесудебных казнях", - передает ТАСС со ссылкой на доклад.

В документе говорится также о "нескольких волнах" нарушений прав человека по признаку их сексуальной ориентации и гендерной идентичности в 2017 году.

Стоит отметить, что в Кремле в курсе данного доклада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что весь материал еще предстоит проанализировать, однако власти уже могут выразить несогласие со многими его аспектами.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее подобные сообщения о нарушениях прав человека в Чечне уже поступали, однако сам глава республики Рамзан Кадыров все их опроверг. Политик подчеркнул, что на Западе количество подобных преступлений гораздо больше