Песков назвал проверки BBC реакцией на действия против RT в Британии

СЕГОДНЯ 13:23 2018-12-21T13:29:57+03:00

К британскому изданию накопилось много вопросов относительно освещения тех или иных событий

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал проверки российской редакции BBC Роскомнадзором ответной реакцией на действия медиарегулятора Ofcom в отношении телеканала RT в Великобритании.

При этом он отметил, что до завершения проверок никто не может упрекать телерадиокомпанию в неправомерной деятельности. Это может сделать только ведомство, которое имеет соответствующие полномочия - в данном случае, Роскомнадзор.

Песков также добавил, что к BBC накопилось много вопросов «в плане тенденциозного освещения тех или иных событий».

«У многих на протяжение длительного времени копилось много вопросов к BBC в плане тенденциозного освещения тех или иных событий, освещения не в режиме СМИ, а в таком запрограммированном и ангажированном режиме», - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента заверил, что у разных ведомств также неоднократно возникали вопросы к публикациям различных иностранных СМИ относительно освещения событий, имеющих отношение к РФ, ситуации в Сирии и внутри страны.

Напомним, ранее Роскомнадзор начал проверку редакции телеканала BBC в России на соответствие российским законам после того, как регулятор Ofcom в очередной раз обвинил Russia Today в нарушении правил вещания.

Отметим, что Великобритания неоднократно обрушивалась на российское СМИ с критикой и мешали ему осуществлять журналистскую деятельность.

По мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва давно должна была дать зеркальный ответ на вмешательство Лондона в работу российских СМИ