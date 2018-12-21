Песков назвал проверки BBC реакцией на действия против RT в Британии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал проверки российской редакции BBC Роскомнадзором ответной реакцией на действия медиарегулятора Ofcom в отношении телеканала RT в Великобритании.
При этом он отметил, что до завершения проверок никто не может упрекать телерадиокомпанию в неправомерной деятельности. Это может сделать только ведомство, которое имеет соответствующие полномочия - в данном случае, Роскомнадзор.
Песков также добавил, что к BBC накопилось много вопросов «в плане тенденциозного освещения тех или иных событий».
«У многих на протяжение длительного времени копилось много вопросов к BBC в плане тенденциозного освещения тех или иных событий, освещения не в режиме СМИ, а в таком запрограммированном и ангажированном режиме», - сказал представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента заверил, что у разных ведомств также неоднократно возникали вопросы к публикациям различных иностранных СМИ относительно освещения событий, имеющих отношение к РФ, ситуации в Сирии и внутри страны.
Напомним, ранее Роскомнадзор начал проверку редакции телеканала BBC в России на соответствие российским законам после того, как регулятор Ofcom в очередной раз обвинил Russia Today в нарушении правил вещания.
Отметим, что Великобритания неоднократно обрушивалась на российское СМИ с критикой и мешали ему осуществлять журналистскую деятельность.
По мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва давно должна была дать зеркальный ответ на вмешательство Лондона в работу российских СМИ