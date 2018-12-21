2018-12-21T13:49:48+03:00
Общество

Совет Федерации принял закон об отмене национального роуминга

Таким образом, операторов обязали установить единые тарифы на все звонки, совершаемые по территории России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Совет Федерации одобрил закон об отмене национального роуминга. ФОТО Сергей Мальгавко ТАСССовет Федерации одобрил закон об отмене национального роуминга. ФОТО Сергей Мальгавко ТАСС
Изменить размер текста:

Совет Федерации России одобрил закон об отмене национального роуминга. Соответствующее решение было принято сенаторами в ходе заседания, которое состоялось в пятницу, 21 декабря.

Таким образом, операторов мобильной связи обязали устанавливать единые тарифы на все звонки, совершаемые клиентами по территории нашей страны.

Напомним, что отмена роуминга внутри страны обсуждалась крупнейшими российскими компаниями и раньше, но тогда это делалось из-за требований Федеральной антимонопольной службы. Сайт kp.ru писал о том, что за завышение цен на роуминг на "большую тройку" сотовых операторов России даже был наложен штраф.

На фоне этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала принятый закон верхней палатой парламента законопроект долгожданным. По ее мнению, применение существующих тарифов "вообще недопустимо", передает ТАСС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лавров: Россия ждет прояснения ситуации с выводом войск США из Сирии
Новый военный спутник успешно выведен на орбиту ракетой «Протон-М»
В Марселе поезд метро сошел с рельсов, пострадали 14 человек
В Кремле прокомментировали отставку министра обороны США
Украина получила первый транш от МВФ на сумму $1,4 млрд
Песков назвал проверки BBC реакцией на действия против RT в Британии
В Белоруссии признали раскольнической "новую" православную церковь Украины
Песков: Россия готова к обмену осужденными с Украиной «всех на всех»
В ОБСЕ зачитали доклад о нарушениях прав человека в Чечне
В МИД РФ связали отставку главы Пентагона с выводом войск США из Сирии
Пользователи готовы отказаться от Facebook на год за за 1139 долларов
Пушков прокомментировал проверку Роскомнадзора в отношении ВВС World News
Совфед одобрил законопроект о защите журналистов в горячих точках
Братья Бё ополчились на российского биатлониста Александра Логинова
В МИД России прокомментировали учреждение "дня Бандеры" на Украине