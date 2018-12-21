Совет Федерации принял закон об отмене национального роуминга

СЕГОДНЯ 13:37 2018-12-21T13:49:48+03:00

Таким образом, операторов обязали установить единые тарифы на все звонки, совершаемые по территории России

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Совет Федерации России одобрил закон об отмене национального роуминга. Соответствующее решение было принято сенаторами в ходе заседания, которое состоялось в пятницу, 21 декабря.

Таким образом, операторов мобильной связи обязали устанавливать единые тарифы на все звонки, совершаемые клиентами по территории нашей страны.

Напомним, что отмена роуминга внутри страны обсуждалась крупнейшими российскими компаниями и раньше, но тогда это делалось из-за требований Федеральной антимонопольной службы. Сайт kp.ru писал о том, что за завышение цен на роуминг на "большую тройку" сотовых операторов России даже был наложен штраф.

На фоне этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала принятый закон верхней палатой парламента законопроект долгожданным. По ее мнению, применение существующих тарифов "вообще недопустимо", передает ТАСС.