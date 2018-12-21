СЕГОДНЯ 13:51 2018-12-21T14:03:32+03:00

В Марселе поезд метро сошел с рельсов, пострадали 14 человек Фото: Twitter/MarinsPompiers

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В метрополитене французского Марселя поезд сошел с рельсов, в результате инцидента пострадали 14 человек. Об этом сообзило издание RTL.

В Марселе поезд метро сошел с рельсов, пострадали 14 человек Фото: Twitter/MarinsPompiers

Пострадавших направили на обследование в местную больницу. В настоящий момент на месте происшествия находятся около 40 сотрудников службы спасения.

В Марселе поезд метро сошел с рельсов, пострадали 14 человек Фото: Twitter/MarinsPompiers

Шестеро человек получили тяжелые ранения, они были в скором времени направлены в близлежащие больницы.

13 декабря подобный инцидент произошел в турецкой Анкаре, в районе станции Маршандиз скоростной поезд сошел с рельсов и столкнулся с локомотивом. Тогда пострадали 84 человека, 34 из них были госпитализированы в больницы.