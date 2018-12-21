Новый военный спутник успешно выведен на орбиту ракетой «Протон-М»

СЕГОДНЯ 13:52 2018-12-21T13:52:15+03:00

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В военном ведомстве рассказали, что ракета-носитель «Протон-М», которая стартовала 21 декабря с космодрома Байконур, успешно вывел ан орбиту военный спутник.

- Старт ракетоносителя прошел в 03:20 по московскому времени. В установленное время объект успешно вывел на расчетную орбиту космический аппарат, - говорится в сообщении Минобороны.

Использоваться спутник будет военным ведомством в интересах безопасности страны. Ракета-носитель «Протон» способен выводить на орбиту до 3,3 тонн грузов.

Ранее космический аппарат, выпущенный с корабля «Союз МС -09» совершил посадку в 147 километрах от города Жезкаган в Казахстане. На борту находились три члена экипажа, все они чувствуют себя хорошо, сообщает телеканал "Звезда".

Сайт kp.ru писал о том, что в конце ноября этого года на орбиту были успешно выведены еще три спутника Минобороны РФ. Запуск осуществлялся с помощью ракеты-носителя "Рокот", которая стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.