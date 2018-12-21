МАЗ рассекретил капотный спортивный грузовик

СЕГОДНЯ 14:15 2018-12-21T14:15:59+03:00

Это первый автомобиль, выполненный заводом в подобной конфигурации

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Белорусский автопроизводитель МАЗ рассекретил свой первый капотный грузовик. Автомобиль создан специально для участия в спортивных мероприятиях. Производитель уже нарек новинку своим «самым красивым» спортивным грузовиком.

Презентация машины прошла в Минске недавно, и новинка смогли оценить по достоинству все собравшиеся. МАЗ-6440RR -не похож ни на что другое, произведенное концерном до этого.

Новинку протестируют на ралли Дакар

- В разработке принимали участие шесть-семь человек. Потом работники МАЗа помогали все это реализовать. Мы считаем, что успешное выступление команды на ралли-рейдах - это, прежде всего, продвижение белорусского производителя, - рассказал коммерческий директор ОАО «МАЗ» Геннадий Скитов.

Новинка совсем «недетских» габаритов. Длинна 7,05 метра, ширина - 2,25 метра, высота - 3,4 метра, колесная база - 4,3 метра. Под капотом прячется почти тысяча «лошадок», который с легкостью разгоняют десятитонник.

Капотная конфигурация выбрана не случайно, кроме нового исполнения это еще и позволяет улучшить развесовку грузовика. Но одно дело посмотреть на новинку в стенах производителя, а другое – оценить ее ходовые качества на пересеченной местности.

Под капотом грузовика скрывается почти тысяч "лошадей"

Уже 6 января 2019 года машина покажет на что способна во время очередного этапа ралли Дакар, который стартует в Перу, сообщает телеканал "Звезда".