2018-12-21T14:45:00+03:00
Общество

Совфед одобрил закон о запрете на производство и оборот порошкового алкоголя

Порошкообразные спиртосодержащие продукции опасны для здоровья человека
Сакина НУРИЕВА
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Совфед одобрил закон о запрете на производство и оборот порошкового алкоголяСовфед одобрил закон о запрете на производство и оборот порошкового алкоголяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Совет Федерации в пятницу, 21 декабря одобрил на заседании законопроект правительства о запрете производства и оборота порошкового (сухого) алкоголя в России.

Законом вводится такое понятие, как "порошкообразная спиртосодержащая продукция". Речь идет о сухом веществе, из которого получают жидкости с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции. Законом предусматривает запрет на такой порошок.

В пояснительных материалах говорится, что такие вещества потенциально опасны для человека при их использовании в качестве основы для коктейлей, так как потребитель может использовать дозировку вне зависимости от рекомендаций производителя.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Государственная дума d третьем чтении одобрила закон о запрете производства и оборота порошкообразного алкоголя.

Дополнения о запрете будут внесены в закон о государственном регулировании производства и оборота алкоголя.

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