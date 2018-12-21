СЕГОДНЯ 14:35 2018-12-21T14:45:00+03:00

Совфед одобрил закон о запрете на производство и оборот порошкового алкоголя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Совет Федерации в пятницу, 21 декабря одобрил на заседании законопроект правительства о запрете производства и оборота порошкового (сухого) алкоголя в России.

Законом вводится такое понятие, как "порошкообразная спиртосодержащая продукция". Речь идет о сухом веществе, из которого получают жидкости с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции. Законом предусматривает запрет на такой порошок.

В пояснительных материалах говорится, что такие вещества потенциально опасны для человека при их использовании в качестве основы для коктейлей, так как потребитель может использовать дозировку вне зависимости от рекомендаций производителя.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Государственная дума d третьем чтении одобрила закон о запрете производства и оборота порошкообразного алкоголя.

Дополнения о запрете будут внесены в закон о государственном регулировании производства и оборота алкоголя.