2018-12-21T15:13:48+03:00
Политика

Сын убитого в Турции посла Карлова станет консулом России в Болгарии

Жена убитого дипломата продолжит заниматься благотворительностью в фонде имени ее мужа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дипломат Андрей КарловДипломат Андрей КарловФото: EASTNEWS/AFP
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Сын посла России в Турции Андрея Карлова, застреленного на открытии фотовыставки в Анкаре в декабре 2016 года, займет должность консула в болгарской Варне. Об этом сообщила вдова убитого дипломата Марина Карлова.

Женщина напомнила, что еще несколько лет назад ее сын Геннадий работал секретарем консульского отдела посольства РФ в КНДР, однако после того, как глава семейства трагически погиб, она попросила министра иностранных дел Сергея Лаврова вернуть молодого человека из командировки. На тот момент Карлов-младший находился на территории Северной Кореи достаточно мало - всего около года - однако глава МИД пошел на встречу вдове.

"Два года сын со мной. Семья, внуки - они меня поддерживают, практически каждый день бывают у меня дома, или я у них в гостях, дача - мы вместе", - рассказала Марина Карлова.

По ее словам, сейчас Геннадий работает в консульском департаменте МИД РФ, однако его профессия дипломата предусматривает работу за рубежом, поэтому в скором времени молодой человек отправится в Варну.

"Он будет в Болгарии, в стране, в которой мечтал работать мой муж. Он будет в генконсульстве в Варне, на должности консула... Не главного, конечно, третьим или четвёртым", - цитирует РИА Новости женщина.

Марина Карлова подчеркнула, что сама она продолжит заниматься благотворительностью в фонде имени своего мужа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ несколько раз выстрелил в спину Андрею Карлову, который в этот момент произносил речь. От полученных травм мужчина скончался, а самого убийцу застрелили полицейские.

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