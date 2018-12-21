2018-12-21T17:44:51+03:00
Политика

В Раду Украины внесли проект обращения к президенту с просьбой объявить войну России

Документ с просьбой зарегистрирован на сайте парламента
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
В Раду Украины внесли проект обращения к президенту с просьбой объявить войну РоссииВ Раду Украины внесли проект обращения к президенту с просьбой объявить войну РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Верховную Рады Украины внесли проект обращения к президенту страны Петру Порошенко с прошением объявить войну с Россией. Инициатором выступил депутат Виталий Куприй.

Документ «Об обращении Верховной рады к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращении транспортного сообщения с Российской Федерацией» зарегистрирован на сайте ведомства.

Сам текст обращения пока отсутствует в электронной базе.

Отметим, что ранее украинскими парламентариями ни раз рассматривались подобные инициативы , при обсуждении они не набирали необходимого количества голосов.

Так, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев расторгнет около 40 соглашений с Москвой.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре Украина разорвала Договор о дружбе с Россией, заключенный еще в 1997 году. Этим решением Киев официально отказался защищать права русского меньшинства.

Впоследствии министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Комсомольской правде» успокоил граждан, сказав, что войны с Украиной не будет. При этом он отметил, что если украинцы устроят провокацию с Крымом, наша страна примет ответные меры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп назвал себя жестким президентом во отношению к России
Водители не будут пересдавать экзамены при замене прав
МИД не исключает убийство россиянина в украинской колонии
В Госдуме дали ответ депутату Рады, который предложил объявить войну России
Полиция Вены задержала подозреваемого в стрельбе в центре города
Россия успешно протестировала сверхзвуковую ракету «Циркон»
Эрдоган отложил операцию в Сирии из-за вывода американских войск
Мария Шарапова снялась в клипе на песню Spice Girls «Wannabe»
Финансисту Уильяму Браудеру предъявили обвинение
Два человека получили ранения в результате стрельбы в Вене
Кокорину и Мамаеву сменили статью на более тяжкую
Медведев сменил руководителя в Росимуществе
Россия выслала шведского дипломата из страны
Встреча Путина с парламентариями состоится 25 декабря
Путин поручил Медведеву проконтролировать реализацию нацпроектов в регионах
Сын убитого в Турции посла Карлова станет консулом России в Болгарии