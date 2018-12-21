СЕГОДНЯ 17:44 2018-12-21T17:44:51+03:00

В Раду Украины внесли проект обращения к президенту с просьбой объявить войну России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Документ с просьбой зарегистрирован на сайте парламента

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В Верховную Рады Украины внесли проект обращения к президенту страны Петру Порошенко с прошением объявить войну с Россией. Инициатором выступил депутат Виталий Куприй.

Документ «Об обращении Верховной рады к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращении транспортного сообщения с Российской Федерацией» зарегистрирован на сайте ведомства.

Сам текст обращения пока отсутствует в электронной базе.

Отметим, что ранее украинскими парламентариями ни раз рассматривались подобные инициативы , при обсуждении они не набирали необходимого количества голосов.

Так, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев расторгнет около 40 соглашений с Москвой.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре Украина разорвала Договор о дружбе с Россией, заключенный еще в 1997 году. Этим решением Киев официально отказался защищать права русского меньшинства.

Впоследствии министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Комсомольской правде» успокоил граждан, сказав, что войны с Украиной не будет. При этом он отметил, что если украинцы устроят провокацию с Крымом, наша страна примет ответные меры.