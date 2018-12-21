Медведев сменил руководителя в Росимуществе

СЕГОДНЯ 16:21 2018-12-21T16:28:51+03:00

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности главы Росимущества Дмитрия Пристанскова. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

«Освободить Пристанскова Дмитрия Владимировича от должности заместителя Министра экономического развития Российской Федерации - руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом по его просьбе», - указано в распоряжении.

На его место был назначен бывший руководитель московского главка СК Вадим Яковенко. Должность в правоохранительных органах он занимал с 2011 по 2015 года.

Известно, что в 2015-2016 годах Яковенко был заместителем Федеральной миграционной службы, а с 2016 года работал в должности главного федерального инспектора по Московской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.

Напомним, что Дмитрий Пристансков руководил ведомством с апреля 2016 года.