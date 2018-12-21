Медведев сменил руководителя в Росимуществе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности главы Росимущества Дмитрия Пристанскова. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.
«Освободить Пристанскова Дмитрия Владимировича от должности заместителя Министра экономического развития Российской Федерации - руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом по его просьбе», - указано в распоряжении.
На его место был назначен бывший руководитель московского главка СК Вадим Яковенко. Должность в правоохранительных органах он занимал с 2011 по 2015 года.
Известно, что в 2015-2016 годах Яковенко был заместителем Федеральной миграционной службы, а с 2016 года работал в должности главного федерального инспектора по Московской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.
Напомним, что Дмитрий Пристансков руководил ведомством с апреля 2016 года.