Кокорину и Мамаеву сменили статью на более тяжкую

СЕГОДНЯ 16:26 2018-12-21T16:54:26+03:00

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Следствие предъявило в СИЗО обвинение футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, его брату Денису и тренеру Александру Протасовицкому. Как сообщает адвокат Кокорина-младшего Вячеслав Барик, участникам уголовного дела сменили статью на более тяжкую.

По результатам судебно-медицинской экспертизы получено заключение о причинении легкого вреда здоровью. Ранее фигурантам вменяли нанесение побоев. Обвинение в хулиганстве в деле остаётся.

"Медицинская экспертиза установила, что потерпевшим причинен легкий вред здоровью, травмы вызвали кратковременное расстройство здоровья, в связи с этим следствие переквалифицировало обвинение футболистам со статьи 116 УК РФ на статью 115 УК РФ", - приводит слова адвоката ТАСС.

Известно, что смена статьи не отразится на максимальном сроке наказания. Он по-прежнему составит два года лишения свободы. По статье «Хулиганство» им грозит до семи лет лишения свободы.

Защита футболиста Павла Мамаева намерена обжаловать в прокуратуре решение следственных органов.

"Мы не согласны с переквалификацией, она делает обвинение еще запутаннее и бессмысленнее, мы считаем ее незаконной и в ближайшее время обратимся с жалобой в прокуратуру", - ответил Игорь Бушманов.

Напомним, что российские футболисты были арестованы после двух драк в центре Москвы. В начале декабря Тверской суд оставил вывших игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева под арестом до 8 февраля.