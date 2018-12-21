2018-12-21T17:58:58+03:00
В мире

Полиция Вены задержала подозреваемого в стрельбе в центре города

В результате перестрелки еще двое человек получили ранения
Сакина НУРИЕВА
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Полиция Вены задержала подозреваемого в стрельбе в центре городаПолиция Вены задержала подозреваемого в стрельбе в центре городаФото: REUTERS
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В Вене задержали подозреваемого в стрельбе в центре города, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщил телеканал Oe24.

"Как мы только сейчас узнали, подозреваемый, вероятно, был задержан", - рассказал ведущий телеканала.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 21 декабря около 13:30 по местному времени (15:30 мск) неизвестный открыл огонь в центре Вене, возле площади Люгек. В результате инцидента погиб один человек, двое получили ранения.

Ранее, 12 декабря во французском Страсбурге местный житель 29-летний Шериф Шекатт устроил стрельбу на рождественской ярмарке. Во время этого происшествия три человека погибли, больше десяти получили ранения.

Впоследствии инцидент назвали терактом, мужчина напал на горожан с криками "Аллаху акбар". Его брат признался полиции, что Шекатт хотел отомстить за погибших единоверцев в Сирии.

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