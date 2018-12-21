В Госдуме дали ответ депутату Рады, который предложил объявить войну России

СЕГОДНЯ 18:04 2018-12-21T18:04:56+03:00

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Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин сожалеет, что на Украине существуют депутаты, жаждущие войны. Российский парламентарий посоветовал таким народным избранникам самостоятельно принимать участие в боевых действиях.

«Украинские избиратели мучаются от таких депутатов. Потому что депутат во власти представляет мнение народа. Ему стоит поинтересоваться у народа, кто желает воевать с Российской Федерацией», - передает «ФАН» слова Шерина. Он заявил, что таких людей надо отправлять «на передовую».

Депутат Государственной думы уверен, что представители Верховной рады не имеют полномочий вносить подобные инициативы. Такое решение может принимать только президент.

«Пытаться ввергать в войну в свою страну — это значит обрекать на верную гибель украинских солдат. Соответственно, этот депутат желает смерти украинским солдатам», - предположил Шерин. По его мнению, в Верховной раде уже не могут найти более удачного повода для пиара.

Напомним, что в пятницу, 21 декабря депутат Верховной рады Виталий Куприн внес в парламент обращение к президенту Петру Порошенко с просьбой объявить «войну» России. Проект, предусматривающий разрыв дипломатических отношений, прекращение транспортного сообщения и начало военных действий, был зарегистрировал.