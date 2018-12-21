2018-12-21T21:47:44+03:00
Экономика

Курс доллара на Московской бирже превысил 69 рублей

В последний раз американская валюта находилась на такой отметке 12 сентября
Алена Басавина
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Курс доллара превысил 69 рублейКурс доллара превысил 69 рублейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На Московской бирже курс доллара к рублю вырос на 1,05% к уровню закрытия предыдущих торгов. По состоянию на 20:30 он достиг отметки в 69, 001 рубля, о чем свидетельствуют данные торгов.

Известно, что в последний раз курс доллара находился выше 69 рублей 12 сентября 2018 года. Курс евро также поднялся на 0,29% - до 78,55 рублей.

Известно, что рубль падает из-за удешевления нефти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года снизилась на 1,14% в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне. Цена составила $53,74 за баррель. При этом черное золото в течение дня дешевело до $52,79 за баррель.

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