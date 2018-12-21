Тарасова назвала причину неудачного выступления Медведевой в короткой программе

СЕГОДНЯ 22:08 2018-12-21T22:08:25+03:00

Тренер по фигурному катанию считает, что девушке помешали взросление и перелет из Канады

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Татьяна Тарасова прокомментировала неудачное выступление фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России.

По мнению тренера, девушка на данный момент переживает процесс взросления. Также на нее мог негативно повлиять перелет из Канады.

«Она взрослеет у нас на глазах, преодолевает очень сложный период в жизни...Эта неуверенность может идти от всего. От того, что приехала из Канады», - приводит ТАСС слова Татьяны Тарасовой.

Напомним, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева после короткой программы заняла лишь 14-е место. Сорванный в начале выступления каскад и падение с двойного акселя не оставили ей ни единого шанса.

Зрители турнира всячески поддерживали расстроенную спортсменку. Девушка ответила своим поклонникам улыбкой, завершив выступление.

Напомним, что чемпионат России по фигурному катанию проходит в Саранске. 22 декабря спортсмены выйдут на произвольную программу.