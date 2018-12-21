Тарасова назвала причину неудачного выступления Медведевой в короткой программе
Татьяна Тарасова прокомментировала неудачное выступление фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на чемпионате России.
По мнению тренера, девушка на данный момент переживает процесс взросления. Также на нее мог негативно повлиять перелет из Канады.
«Она взрослеет у нас на глазах, преодолевает очень сложный период в жизни...Эта неуверенность может идти от всего. От того, что приехала из Канады», - приводит ТАСС слова Татьяны Тарасовой.
Напомним, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева после короткой программы заняла лишь 14-е место. Сорванный в начале выступления каскад и падение с двойного акселя не оставили ей ни единого шанса.
Зрители турнира всячески поддерживали расстроенную спортсменку. Девушка ответила своим поклонникам улыбкой, завершив выступление.
Напомним, что чемпионат России по фигурному катанию проходит в Саранске. 22 декабря спортсмены выйдут на произвольную программу.