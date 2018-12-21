Мобильные операторы предупреждают об изменении цен на услуги
Сотовые операторы России готовят своих абонентов к повышению тарифов. Информацию о росте цен сообщают «Мегафон», «Вымпелком» и «Теле2».
По данным РИА Новости, «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») планирует внести изменения с 1 января 2019 года в постоплатные и предоплатные тарифные планы. С 10 января оператор изменить стоимость некоторых международных звонков.
«Все льготные опции, подключенные ранее, у клиентов сохраняются в неизменном виде», - отметили в «Вымпелкоме».
Компания «Теле2» намерена с 1 января также внести изменения в архивные тарифные планы. Действующие подключения не изменятся. В пресс-службе отметили, что необходимость пересмотра цен обусловлена изменениями на рынке.
«Мегафон» начал рассылку СМС-сообщений, в которых указано об изменении ценовых параметров с 9 января.