Мобильные операторы предупреждают об изменении цен на услуги

СЕГОДНЯ 22:36 2018-12-21T22:36:56+03:00

Компании «Мегафон», «Вымпелком» и «Теле2» оповещают абонентов о росте тарифов со следующего года

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Сотовые операторы России готовят своих абонентов к повышению тарифов. Информацию о росте цен сообщают «Мегафон», «Вымпелком» и «Теле2».

По данным РИА Новости, «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») планирует внести изменения с 1 января 2019 года в постоплатные и предоплатные тарифные планы. С 10 января оператор изменить стоимость некоторых международных звонков.

«Все льготные опции, подключенные ранее, у клиентов сохраняются в неизменном виде», - отметили в «Вымпелкоме».

Компания «Теле2» намерена с 1 января также внести изменения в архивные тарифные планы. Действующие подключения не изменятся. В пресс-службе отметили, что необходимость пересмотра цен обусловлена изменениями на рынке.

«Мегафон» начал рассылку СМС-сообщений, в которых указано об изменении ценовых параметров с 9 января.