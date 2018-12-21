Германия отказалась от угольной промышленности

СЕГОДНЯ 22:51 2018-12-21T22:51:23+03:00

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В Германии завершили добычу угля. Последнюю шахту Prosper-Haniel в городе Боттроп официально закрыли 21 декабря.

Как отмечает немецкий журнал Spiegel, церемонию закрытия угольного предприятия посетили около 500 представителей бизнеса, культуры и политики. Также официальный визит нанес президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Это скорбный день для вас», - обратился политик к горнякам. В качестве подарка работники шахты Prosper-Haniel подарили ему последний добытый кусок угля.

Отмечается, что добыча каменного угля в стране теперь прекратилась окончательно. Его будут импортировать из-за рубежа. При этом сохранится добыча бурого угля открытым способом из карьеров.

Причиной закрытия шах стала их нерентабельность. Также давление на данную сферу давно оказывали экологи.

Издание отмечает, что теперь шанс нарастить экспорт угля есть у России, которая уже доставляет почти половину топлива для немецких электростанций.