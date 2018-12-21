2018-12-22T00:07:55+03:00
Политика

Порошенко доволен тем, что ЕС продлил санкции против России

По мнению лидера Украины, то, что это решение было принято накануне Рождества и Нового года, – символично
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Украинский лидер Пётр ПорошенкоУкраинский лидер Пётр ПорошенкоФото: REUTERS
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Лидер Незалежной Петр Порошенко считает «символичным» тот факт, что Совет Евросоюза принял решение продлить введенные из-за Украины санкции против России перед католическим Рождеством и Новым годом.

О чем он и поведал миру на двух языках (украинском и английском) со своей страницы в Facebook. Порошенко добавил, что после встреч в Брюсселе на прошлой неделе он «верил, что проукраинское единство в ЕС остается непоколебимым».

«Однако настоящая битва ещё впереди, потому что Кремль активно готовится к следующему избирательному году, а именно попытке реванша на Украине и созданию в Европе альтернативных ценностей. Мы должны укреплять наши единство и солидарность во имя мира и безопасности на европейском континенте», - заключил президент соседней страны, который не упускает случая упомянуть о вымышленной «российской агрессии».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 21 декабря ЕС продлил срок действия антироссийских санкций, введенных в 2014 году. В Совете Федерации отметили, что Евросоюз зашел в тупик в вопросе разрешения конфликта на юго-востоке Украины, причем там прекрасно знают, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, наша страна лишь выступает гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия. А вот Киев до сих пор ничего не сделал для их реализации, однако Незалежную за это не наказывают.

КСТАТИ

Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются

Минские соглашения были подписаны более двух лет назад – сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015-го. И, несмотря на то, что договоренности должны были быть выполнены еще до конца 2015 года, они тормозятся до сих пор (подробности).

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